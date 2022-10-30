Не менее 100 человек погибли при взрывах в Сомали

Фото: Farah Abdi Warsameh/AP/TASS

Два заминированных автомобиля взорвались в столице Сомали Могадишо

По меньшей мере 100 человек погибли в результате взрывов в столице Сомали Могадишо, сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента страны Хасана Шейха Мохамуда. Еще 300 человек получили ранения.

Взрывы прогремели у здания Министерства образования. По предварительным данным, бомбы были заложены в двух припаркованных неподалеку автомобилях.

По сведениям сомалийского новостного портала Shabelle media network, в числе погибших — начальник полиции столичного района Ходан и репортер одного из местных телеканалов. Авиакомпании Катара, Турции и Эфиопии отменили рейсы в Могадишо, опасаясь террористических атак.

Ранее сообщалось, что в Могадишо был захвачен отель Hyatt боевиками местной террористической группировки, близкой к «Аль-Каиде» (запрещенная в РФ террористическая организация). Атака началась со взрывов двух заминированных автомобилей. В результате нападения погибли по меньшей мере 30 человек и еще десятки пострадали.