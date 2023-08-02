Названы самые опасные для туристов африканские страны Тревел-блогер Ансталь рассказала о правилах поведения в некоторых странах Африки

В Африке следует избегать поездок в Мозамбик, Ливию, Нигерию, Сьерра-Леоне, Либерию, Сомали, Нигер, непризнанное государство Сомалиленд, Ливию и Судан, сообщила NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, в этих странах нестабильная обстановка.

Я бы посоветовала воздержаться от поездок в Мозамбик, Ливию, Нигерию, Сьерра-Леоне, Либерию, Сомали, Нигер, непризнанное государство Сомалиленд, Ливию, Судан — для туристов эти страны достаточно опасны из-за нестабильной обстановки: боевые действия, социальные волнения и т.д., — сообщила Ансталь.

Она добавила, что перед поездкой на черный континент лучше сделать необходимые прививки. В Африке много опасных насекомых и редких заболеваний.

Это не значит, что вас обязательно кто-то укусит, вероятность не такая и большая, но меры предосторожность соблюдать нужно, лучше носить закрытую одежду, в местах, где много насекомых и использовать специальные защитные спреи, — рассказала блогер.

Она также призвала изучить, какие жесты, привычные для россиян, местных могут оскорбить. Например, в ряде государств лучше не показывать «Ок» или «большой палец».

Не пейте воду из крана, постоянно мойте руки, — резюмировала она.

Ранее руководитель туристической фирмы Юлия Савицкая рассказала, что лучшее время для отдыха в Арабских Эмиратах приходится на март, апрель и конец осени, однако это направление популярно у российских туристов и в летний период. По ее словам, отдых в ОАЭ выходит намного дешевле, чем в Турции, при этом уровень обслуживания там так же высок.