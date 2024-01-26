Названы насекомые, способные истребить африканских львов Daily Star: большеголовые муравьи могут способствовать вымиранию львов

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Большеголовые муравьи провоцируют нарушение экосистемы в восточной Африке, что может привести к вымиранию местной популяции львов, сообщает британское издание The Daily Star со ссылкой на данные ученых из Университета Флориды (США). Как поясняют исследователи, эти агрессивные насекомые, являющиеся инвазивным видом, уничтожают колонии местных муравьев, защищающих деревья, которые служат львам укрытием при охоте.

Как пишет издание, биологи, работавшие в заповеднике Ол Педжета в Центральной Кении, выяснили, что большеголовые муравьи начали вытеснять местных муравьев, колонии которых располагаются на деревьях акации и защищают их листья от поедания слонами, жирафами и другими животными. По словам профессора Тодда Палмера, в результате вторжения большеголовых муравьев эта система была нарушена. Потеряв своих «телохранителей», акации уничтожаются слонами, а львы теряют укрытия, необходимые для охоты.

Эти муравьи появились примерно 15 лет назад, и никто из нас этого не заметил, потому что они не агрессивны по отношению к крупным существам, включая людей. Теперь мы видим, что они меняют ландшафты очень тонкими способами, но с разрушительными последствиями, — признал профессор Палмер.

Ранее в Барселоне львы в местном зоопарке переболели коронавирусом. По словам директора учреждения Жули Маури, животные «чихали и кашляли».