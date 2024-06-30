Названа страна, где Россия может построить новую военную базу Бикантов: Банги и Москва могут начать переговоры о создании военной базы в ЦАР

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Тема создания российской военной базы в Центральноафриканской Республике остается в повестке переговоров Москвы и Банги, сообщил РИА Новости посол России в республике Александр Бикантов. Однако, по его словам, пока нет конкретных договоренностей.

Тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находится в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами. Однако эта тема не находится в активной фазе. Предметного обсуждения вопросов о сроках и месте ее размещения, численности воинского контингента пока нет, — пояснил Бикантов.

Ранее заместитель главы Суверенного переходного совета Судана Малик Агар отправился в Россию, где в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос военного сотрудничества двух стран. Отмечается, что в обмен на вооружение Москва может открыть логистический центр в Порт-Судане на Красном море. Помимо Агара в РФ приехали суданские министры финансов, горнодобывающей промышленности и иностранных дел.

Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва до этого заявил, что во время переговоров с Путиным на полях ПМЭФ предложил множество сфер для сотрудничества, особенно на территории африканской страны. Он уточнил, что Хараре нужна поддержка в области сельского хозяйства, а именно в дальнейшей механизации, и у России есть мощности, чтобы оказать такую помощь.