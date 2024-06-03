Названа дата начала производства российских автомобилей в Египте Минпромторг Египта: производство автомобилей Lada в стране стартует в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производство автомобилей Lada в египетском Тарбуле начнется в 2025 году, сообщил РИА Новости глава Минпромторга Египта Ахмед Самир. Площадь предприятия составит 200 тысяч квадратных метров.

Ожидается, что новый завод станет одним из крупнейших по сборке автомобилей в Египте, его производственная мощность составит 50–70 тысяч автомобилей в год, — уточнил Самир.

Министр добавил, что автомобили Lada будет собирать местная компания GV Investments. По его словам, они с АвтоВАЗом уже подписали договор о партнерстве.

Ранее стало известно, что автомобили марки Lada теперь доступны на маркетплейсе Wildberries. Первыми машины смогут купить жители Волгоградской области. Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук отметила новый тренд в потребительском поведении, где покупатели готовы приобретать автомобили онлайн. Она также подчеркнула стремление Wildberries возглавить эту тенденцию.

Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин отметил, что увеличение программы онлайн-продаж Lada является ключевым направлением стратегии развития производителя. Он также сообщил о намерении развивать присутствие бренда в городах-миллионниках и предоставлять специальные условия покупки автомобилей Lada на Wildberries.