Назван нынешний руководитель бизнеса Пригожина в ЦАР WSJ: бизнес Пригожина в ЦАР перешел под контроль главе «Русского дома» Сытому

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Дмитрий Сытый

Новым руководителем и владельцем активов погибшего бизнесмена Евгения Пригожина в Центрально-Африканской Республике стал глава местного «Русского дома» Дмитрий Сытый, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ЧВК «Вагнер». По данным издания, Сытому досталась сеть подставных фирм в ЦАР, которую ЧВК использовала якобы для экспорта золота, алмазов и древесины. Также журналисты утверждают, что он руководит СМИ и кампаниями, которые финансировались «Вагнером».

По данным WSJ, после смерти Пригожина Сытый стал активно работать над сохранением его активов в Африке. Он побывал в городе Дуале, из которого вагнеровцы якобы вывозили товары из ЦАР, говорится в материале. Отмечается, что там же базируется и телеканал Afrique Média, власти США также связывают его с Пригожиным.

Как утверждают собеседники WSJ, сейчас Сытый встречается с высокопоставленными чиновниками из ЦАР, работает в бывшей резиденции президента республики в Банги, ездит на внедорожнике Toyota без номерных знаков, а также посещает высококлассные рестораны. При этом журналисты подчеркивают, что для сохранения влияния главе «Русского дома» не хватает связей с Кремлем. Что касается вагнеровцев , то те сомневаются в преданности нового руководителя активов Пригожина, говорится в статье.

Сам Сытый отказался комментировать информацию о себе. Представитель Кремля также не стал комментировать деятельность ЧВК в Африке.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что наследство Пригожина не отойдет в пользу России. Эксперт объяснил, что даже при наличии подобного завещания в пользу государства, прямые наследники — супруга и дети — имеют право оспорить положения документа.