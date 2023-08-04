Мятежники в Нигере пообещали ответить «на любую агрессию» со стороны ЭКОВАС

Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Michael Larson/Wikimedia

Мятежники, контролирующие ситуацию в Нигере, предостерегли Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) от попыток применить по отношению к ним силу, передает AFP. По словам одного из них, в случае «акта войны или попытки такового» они незамедлительно примут ответные меры.

Так как ЭКОВАС представляет собой безличную организацию, любая агрессия или попытка агрессии против Нигера будет немедленно и непосредственно опровергнута нигерийскими силами, — заявил один из мятежников.

Утром 26 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Они заблокировали резиденцию главы государства и потребовали от него подписать документ об отставке. По информации СМИ, поводом для мятежа послужило намерение Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Солдаты закрыли государственные границы, а также ввели общенациональный комендантский час.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон планирует добиваться возвращения власти правительству Нигера и мирного решения конфликта. По словам Блинкена, он будет продолжать держать связь с президентом африканской страны Мохамедом Базумом. Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер добавил, что безопасность главы Нигера и его семьи превыше всего. Белый дом намерен искать мирное решение, при котором африканское государство останется сильным партнером.