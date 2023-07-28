Мятежники в Нигере подожгли штаб-квартиру правящей партии Reuters: сторонники мятежа в Нигере подожгли штаб-квартиру правящей Партии за демократию

Фото: Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Сторонники мятежа в Нигере подожгли штаб-квартиру правящей Партии за демократию и социализм, сообщает агентство Reuters. По имеющимся данным, полиция применила против них слезоточивый газ.

Мы всегда верили в действия армии, и на этот раз мы с ними. Для нас это радость, — заявил один из протестующих.

По информации агентства, мятежники разграбили и подожгли здание партии в столице страны. Полиция разогнала протестующих.

Утром 26 июля группа военных президентской гвардии Нигера заблокировала резиденцию главы государства Мохамеда Базума в столице страны Ниамее. Они потребовали от президента подписать документ о своей отставке. По данным СМИ, поводом для мятежа могло послужить намерение главы государства уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Позднее нигерийские военные объявили о свержении президента Базума. Они закрыли государственные границы, а также ввели общенациональный комендантский час.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва с обеспокоенностью следит за ситуацией в африканском государстве. Дипломат призвала все стороны конфликта воздержаться от применения силы и прийти к мирному диалогу.