Мятежники в Нигере отказались принять делегацию ЭКОВАС

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Нигер, Ниамей

Мятежные военные, пришедшие к власти в Нигере, отказались принять делегацию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщает Agence France-Presse. МИД африканской страны объяснил отказ делегации во въезде соображениями безопасности.

Нынешний контекст гнева <...> населения после введенных ЭКОВАС санкций не позволяет принять указанную делегацию в <...> безопасности, — цитирует агентство письмо министерства, адресованное представительству организации в Ниамее.

Ранее сообщалось, что ЭКОВАС разработало план для возможного военного вмешательства в Нигере с целью остановить переворот в стране. Он включает в себя порядок и время размещения вооруженных сил. Сообщество призывает к дипломатическому урегулированию конфликта и дает мятежникам возможность «откатить назад то, что они сделали».

Мятежники в ответ предостерегли ЭКОВАС от попыток применить по отношению к ним силу. По словам их представителя, в случае «акта войны или попытки такового» они незамедлительно примут ответные меры.

Кроме того, правящий орган мятежников Нигера Национальный совет спасения родины (НССР) объявил о закрытии воздушного пространства страны. В совете заявили, что данная мера связана с подготовкой иностранным государством агрессии против Нигера, но о какой именно стране идет речь, не уточнили.