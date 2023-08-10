Мятежники в Нигере грозятся убить президента в случае интервенции

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Мятежники в Нигере предупредили заместителя главы Госдепа США Викторию Нуланд, что убьют президента в случае интервенции, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники. Американская чиновница посетила африканскую страну на этой неделе.

Хунта Нигера заявила высокопоставленному дипломату США, что они убьют отстраненного президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство, чтобы восстановить его власть, — говорится в материале.

Ранее агентство Reuters сообщило, что свергнутый президент Мохамед Базум и члены его семьи содержатся в бесчеловечных условиях. По словам представителей «Нигерской партии за демократию и социализм — Тарайа», главу государства кормят сухим рисом и макаронами. У него нет доступа к электричеству и системе водоснабжения, также к нему не пускают врачей.

Мятежники, в свою очередь, отвергли эту информацию, заявив, что президент находится в добром здравии. Ему запрещено покидать резиденцию, однако он общается с политиками по телефону.

Ранее советник отстраненного от власти президента по политическим вопросам Антинекар Аль-Хасан заявил, что интервенция Экономического сообщества стран Западной Африки может привести к тому, что весь континент окажется в состоянии войны. Он также усомнился, что ЭКОВАС пойдет на подобный шаг.