Мятежники у власти в Нигере денонсируют военные соглашения с Францией

Фото: Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Военные, пришедшие к власти в Нигере после государственного переворота, объявили о денонсации военных договоренностей с Францией, передает агентство Agence France-Presse со ссылкой на их заявление. Также они пообещали «незамедлительно» ответить на любое враждебное действие со стороны Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС).

Утром 26 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Они заблокировали резиденцию главы государства и потребовали от него подписать документ об отставке. По информации СМИ, поводом для мятежа послужило намерение Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Солдаты закрыли государственные границы, а также ввели общенациональный комендантский час.

Ранее переходные правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое военное вторжение в Нигер будет приравниваться к объявлению войны этим двум африканским странам. Власти Уагадугу и Бамако выразили солидарность с «братским народом Нигера, который решил ответственно взять свою судьбу в свои руки».

Ранее стало известно, что из Нигера была эвакуирована почти тысяча человек при помощи самолетов Воздушных сил Франции. Глава французского Министерства иностранных дел также подтвердила планы о проведении пятого и последнего рейса для завершения эвакуационной операции.