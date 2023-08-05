Мятежники оставили президента Нигера без воды

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

В Нигере президент Мохамед Базум остался без доступа к воде, сообщила посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане в эфире телеканала LCI. Кроме того, его лишили телефонной связи.

Президент Базум все еще удерживается в качестве заложника. Два дня назад мятежники отключили ему электроэнергию, и сегодня утром они прекратили подачу воды. Вдобавок они оборвали обе его телефонные линии. Он больше не может связываться с внешним миром, — заявила посол.

Она указала, что последний раз разговаривала с президентом накануне. Он рассказал ей, что бунтовщики усиливают давление и пытаются сломить его морально.

Но он держится, у него сильный дух. Он боец, бывший профсоюзник, который в течение многих лет вел политическую борьбу, — сказала посол.

Утром 26 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Они заблокировали резиденцию главы государства и потребовали от него подписать документ об отставке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Нигере, российская сторона внимательно отслеживает ее и выступает за скорейшее возвращение дел в конституционное русло. По его словам, вмешательство внерегиональных сил в ситуацию в Нигере не поспособствует урегулированию конфликта.