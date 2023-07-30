Мятежникам в Нигере дали неделю на освобождение президента ЭКОВАС пригрозил мятежникам в Нигере военными мерами в случае отказа освободить президента

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Мохамед Базум

Военные Нигера, устроившие мятеж в стране, располагают неделей, чтобы освободить президента Мохамеда Базума и восстановить конституционный порядок, сообщил РИА Новости глава Экономического сообщества стран Западной Африки Омар Алье Туре. В противном случае организация будет вынуждена применить военные меры.

В случае, если требования властей не будут выполнены в течение одной недели, принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка... Такие меры могут включать применение силы, — заявил глава ЭКОВАС.

Организация заморозила активы мятежников, их семей и сторонников. Кроме того, был введен запрет на передвижение и приостановлены все коммерческие и финансовые транзакции со страной, закрываются границы и отменяются рейсы.

Ранее нигерийские военные объявили о свержении Базума. Президентская гвардия заблокировали дворец главы государства, где он находится до сих пор. Уточняется, что президент страны в безопасности, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захаров призвала стороны воздержаться от применения силы и начать мирный диалог. Дипломат выразила надежду, что внутриполитический кризис будет урегулирован в ближайшее время.

Вместе с этим Совет Безопасности ООН выступил против переворота в Нигере, устроенного военными. Организация потребовала от мятежников немедленно и без каких-либо условий освободить президента страны Мохамеда Базума.