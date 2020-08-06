Мохамед ульд Биляль стал новым премьером Мавритании

https://static.news.ru/photo/cf2e8740-d7f8-11ea-be55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани назначил новым премьер-министром страны Мохамеда ульд Биляля.

В четверг, 6 августа, в отставку вместе с правительством ушёл предыдущий премьер Исмаил ульд Шейх Сидия. Причины отставки правительства неизвестны.

Новому премьеру страны 57 лет. Он считается ветераном мавританской политики, политик занимал множество постов в государственных структурах.

Ранее прокуратура Мавритании заявила о планах провести официальное следствие по итогам правления экс-президента Мохамеда ульд Абдель Азиза. Он руководил страной с 2008-го по 2019 год. Экс-президент отказывается сотрудничать со следствием.

NEWS.ru писал, что у берегов Мавритании погибли десятки мигрантов из Гамбии. Беженцы пытались достичь берегов Испании, но в районе Мавритании судно с ними начало тонуть.