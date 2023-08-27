Мнангагва переизбран на второй срок на президентских выборах в Зимбабве

Фото: Shaun Jusa/XinHua/Global Look Press

Эммерсон Мнангагва

Избирательная комиссия Зимбабве объявила, что действующий глава государства Эммерсон Мнангагва по итогам выборов переизбран на второй срок, сообщает агентство Reuters. Избирком заявил, что Мнангагва набрал 52,6% голосов, а его главный конкурент Нельсон Чамиса — 44%.

В Зимбабве 23 августа прошли президентские и парламентские выборы. Голосование было продлено на сутки после того, как стало известно о нарушениях процедуры, зафиксированных на ряде участков. За пост президента республики боролись 11 кандидатов, среди которых был действующий глава государства Мнангагва. Он первый раз выиграл выборы летом 2018 года.

Оппозиционная партия «Гражданская коалиция за перемены», возглавляемая Чамисой, уже заявила, что не признает результаты выборов, поскольку они «были поспешно составлены без надлежащей проверки».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 27 июля подарил вертолет лидеру Зимбабве Эммерсону Мнангагве. Отмечалось, что вертолет вскоре должны были доставить в африканскую республику.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Зимбабве подарил Эммерсону Мнангагве трактор, а тот ему — чучело льва. Трактор был подарен для личного подсобного хозяйства главы африканской страны.