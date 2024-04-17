Минфин Египта рассказал о работе с Россией в условиях западных санкций В Минфине Египта сообщили о возможностях работы с Россией в условиях санкций

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Мухаммед Мааит

Каир видит возможности для работы с Москвой в условиях санкций и знает, как нужно решать проблемы, заявил РИА Новости на полях весенней конференции МВФ и Всемирного банка министр финансов Египта Мухаммед Мааит. Но он признал, что ограничительные меры иногда влияют на сотрудничество.

Мы видим, как это решать, — сказал министр.

Мааит уточнил, что Египет в целом понимает принципы взаимодействия с Россией. Стороны также продолжают обсуждать прием в стране карт российской платежной системы «Мир».

Ранее четыре крупных китайских банка, в числе которых оказались ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou, перестали принимать платежи, поступающие из России. Причиной отказа стала угроза вторичных санкций США. В конце марта отменено около 80% транзакций.

До этого поставщики компонентов для сборки электроники из Китая начали уведомлять партнеров, что оплата через китайские банки не проходит. Организации начали блокировать платежи за поставки процессоров, экранов, корпусов устройств и других компонентов электроники, первые сложности с оплатой готовой продукции у российских клиентов появились в декабре.