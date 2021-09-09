МИД РФ потребовал освободить захваченного путчистами лидера Гвинеи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность военным переворотом в Гвинее и потребовала освободить захваченного путчистами главу государства Альфу Конде. Москва считает единственно верным решением для республики как можно скорее восстановить законность и наладить общенациональный диалог. Трансляция брифинга велась в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

В Москве выражают тревогу в связи с силовой сменой власти в Гвинее, мы требуем освобождения Альфы Конде, обеспечения его неприкосновенности, считаем крайне важным не допустить эскалации напряженности, предпринять необходимые шаги с целью возвращения ситуации в конституционное поле, — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что 5 сентября в столице Экваториальной Гвинеи Конакри произошёл государственный переворот. Ведущие к резиденции 83-летнего Конде дороги были закрыты, в центре столицы велась стрельба. Восстание против президента поднял глава спецназа Гвинеи Мамади Думбуя. Он захватил лидера, распустил правительство, закрыл границы и отменил действующую конституцию.

В МИД РФ выступили против любых попыток неконституционной смены власти в Гвинее. В ведомстве призвали все гвинейские политические силы воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие и вести дело к мирному урегулированию сложившейся ситуации путём переговоров. По словам самого Мамади Думбуя, с президентом всё в порядке, он находится под надёжной охраной мятежников. В Сети даже появилось видео с его участием.