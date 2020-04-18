МИД Египта призвал помочь Африке из-за угрозы нехватки продовольствия

Египет заявил о необходимости принятия срочных и неотложных мер для поддержания продовольственной безопасности в Африке из-за пандемии коронавируса.
Египетские дипломаты подчеркнули, что на континенте зафиксированы серьёзные проблемы после прекращения торговых и транспортных перевозок. Они считают, что международное сообщество должно предпринять действия для поддержки сельскохозяйственного сектора в Африке, а также обеспечить продовольствием нуждающиеся группы населения.
Важно принять эффективные и оперативные меры, чтобы не допустить обострения ситуации с обеспечением продовольствия жителей Африканского континента, — заявили представители МИД Египта во время видеоконференции с постоянными представителями при ООН от Канады, Италии и Бразилии.
Каир выступает за снижение задолженности африканских стран. Это позволит направить средства в сельскохозяйственный сектор континента для преодоления кризиса.
Всего в Африке зарегистрировано почти 20 тысяч случаев COVID-19. Вирус диагностирован в 52 странах континента. Умерли более одной тысячи человек.
NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса в Африке может спровоцировать появление 20 млн безработных.
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