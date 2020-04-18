МИД Египта призвал помочь Африке из-за угрозы нехватки продовольствия

https://static.news.ru/photo/d7b65cb0-817e-11ea-bea9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jacobina Mouton/XinHua/Global Look Press

Египет заявил о необходимости принятия срочных и неотложных мер для поддержания продовольственной безопасности в Африке из-за пандемии коронавируса.

Египетские дипломаты подчеркнули, что на континенте зафиксированы серьёзные проблемы после прекращения торговых и транспортных перевозок. Они считают, что международное сообщество должно предпринять действия для поддержки сельскохозяйственного сектора в Африке, а также обеспечить продовольствием нуждающиеся группы населения.

Важно принять эффективные и оперативные меры, чтобы не допустить обострения ситуации с обеспечением продовольствия жителей Африканского континента, — заявили представители МИД Египта во время видеоконференции с постоянными представителями при ООН от Канады, Италии и Бразилии.

Каир выступает за снижение задолженности африканских стран. Это позволит направить средства в сельскохозяйственный сектор континента для преодоления кризиса.

Всего в Африке зарегистрировано почти 20 тысяч случаев COVID-19. Вирус диагностирован в 52 странах континента. Умерли более одной тысячи человек.

NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса в Африке может спровоцировать появление 20 млн безработных.