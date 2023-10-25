Ливия решила выгнать иностранных послов из-за ситуации на Ближнем Востоке

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Парламент Ливии потребовал покинуть территорию страны тех послов, чьи государства поддерживают Израиль в конфликте с Палестиной. В заявлении, опубликованном на сайте законодательного органа, депутаты осудили США, Францию, Италию и другие страны, одобряющие агрессию в отношении сектора Газа.

Парламент требует от послов стран, поддерживающих израильскую оккупацию [палестинских земель], покинуть Ливию, — говорится в документе.

Депутаты также выступили за остановку экспорта газа и нефти в поддерживающие Израиль страны, если он не прекратит «массовые убийства палестинцев». Кроме того, парламентарии призвали немедленно созвать заседание глав Лиги арабских государств (ЛАГ), чтобы выработать «единое арабское решение» по ситуации вокруг сектора Газа.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан обвинил Совет Безопасности ООН в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он заявил, что поддержание мира является основной задачей организации, но ООН с ней не справилась, что и привело к обострению в регионе.

До этого Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции по урегулированию палестино-израильского конфликта. За резолюцию голосовали пять стран, четыре были против, шесть воздержались, в результате российский проект не набрал девять необходимых голосов.