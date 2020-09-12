Ливийское правительство хочет уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/82517880-f600-11ea-8b3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Janine Schmitz/photothek.net/Global Look press

Временное правительство Ливии, которое заседает на востоке государства, обратилось в Палату представителей с прошением об отставке.

Парламент страны распространил заявление, в котором говорится, что его председатель Агила Салех в срочном порядке встретился с главой правительства Абдаллой ат-Тани и другими высокопоставленными лицами. Они поговорили об удовлетворении требований протестующих, которые хотят улучшения качества жизни, передаёт РИА Новости.

Несколько дней в регионе проходят протесты в связи с ухуджением уровня жизни и перебоями с поставками электроэнергии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что международно признанное правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое обладает военной поддержкой Турции и Катара, выразило готовность провести переговоры с Агилой Салехом — спикером восточноливийского парламента, на который опирается командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. Несмотря на примирительный тон Триполи, это сообщение кажется попыткой добавить разногласий в и без того непростые отношения между Хафтаром и органами власти на востоке страны.