В Ливии нашли пропавшие 2,5 тонны урана Ливийские военные обнаружили пропавшие 2,5 тонны урана на границе с Чадом

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В Ливии нашли 2,3 тонны урана, пропавшие согласно заявлению инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на генерала Халеда аль-Махджуба, десять бочек с ураном обнаружили всего в 5 км от их хранилища на юге страны, недалеко от границы с Чадом.

Ситуация под контролем, МАГАТЭ проинформировано, — подчеркнул аль-Махджуб.

16 марта МАГАТЭ отчиталось о пропаже из хранилища в Ливии десяти бочек, в которых, в общей сложности, находилось 2,5 тонны природного уранового концентрата. Урановый концентрат, получаемый в результате обработки урановой руды, может содержать до 70–90% урана в виде оксидов. Его обычно хранят в 205-литровых бочках, в соответствии с требованиями МАГАТЭ по промышленной упаковке.

Ранее международные наблюдатели в Иране обнаружили уран, обогащенный до рекордных 84%. Отмечается, что это незначительно ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия. Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заинтересовались этим случаем и теперь намерены выяснить, каким образом Ирану удалось вывести обогащение урана на столь высокий уровень за такой короткий период времени.