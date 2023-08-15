Ливийские власти ввели режим ЧП в районе столкновений в Триполи

Фото: Libyan Presidential Council/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство национального единства Ливии ввело режим ЧП в районе столкновений в Триполи, сообщает телеканал Al Jazeera. В то же время заместитель главы правительства Рамадан Ахмед Бужина призвал ливийцев к перемирию, чтобы обеспечить доступ к медицинскому персоналу.

Мы объявляем чрезвычайное положение в районах столкновений и призываем к перемирию для обеспечения доступа медицинского персонала, — приводит телеканал слова Бужины.

Ранее стало известно о начале столкновений между вооруженными формированиями в Триполи. Звуки стрельбы и взрывов слышны в пригородах населенного пункта, в том числе в Айн-Заре. Боестолкновения произошли между 444-й бригадой, которая подчиняется правительству национального единства Ливии и «Силами сдерживания» (RADA). По данным ливийских СМИ, в понедельник, 14 августа, военные RADA задержали командующего 444-й бригадой Махмуда Хамзу в аэропорту Митига в Триполи.

На сегодняшний день в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства — поддерживаемое ООН, главой которого является Абдельхамид Дбейбой и второе, наделенное полномочиями палаты представителей, возглавляемое Уманом Хамадом. Ливия перестала функционировать как единое государство в 2011 году после убийства Муаммара Каддафи.