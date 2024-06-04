Лаврову предложили перебраться в Африку Глава МИД Конго предложил Лаврову построить дом в Африке

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакосо предложил российскому коллеге Сергею Лаврову поселиться на родине конголезского лидера Дени Сассу-Нгессо — в городе Ойо. Во вступительном слове на совместной пресс-конференции, которое приводит ТАСС, он пообещал найти участок земли, чтобы строить дом.

Мы найдем здесь место нашему другу Сергею Лаврову, — заявил министр.

Лавров 3 июня прибыл в Конго для переговоров. Стороны в текущем году отмечают 60-летие установления дипломатических отношений. Глава МИД РФ оценил понимание президента республики Дени Сассу-Нгессо в отношении действий России на Украине. По словам главы МИД, Конго занимает взвешенную позицию по этому вопросу.

Ранее Лавров побывал в Гвинейской Республике. Самолет министра иностранных дел РФ приземлился в аэропорту столицы в понедельник, 3 июня. В Конакри глава МИД встречался с политическим руководством Гвинеи. Последний рабочий визит Лаврова в республику состоялся в феврале 2013 года.

До этого Лавров побывал в Астане. Он обсудил с коллегами подготовку к саммиту организации (3–4 июля), а также актуальные международные и региональные темы. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего развития организации и ее адаптации к созданию нового миропорядка.