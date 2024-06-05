Лавров получил орден Жеребца Лавров получил высшую государственную награду Буркина-Фасо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил высшую государственную награду Буркина-Фасо. Президент переходного периода страны Ибрагим Траоре вручил орден Жеребца главе МИД РФ в ходе личной встречи. Ведомство сообщило об этом в Telegram-канале.

Награждение прошло 5 июня во время поездки в Уагадугу. Орден Жеребца вручается за заслуги в гражданской и военной службе. В МИД России также представили фотографии с церемонии награждения.

Ордена могут быть удостоены и иностранные граждане. Однако законы Буркина-Фасо ограничивают количество вручений награды. Так, орден Жеребца могут получить не более 100 граждан страны и 25 иностранцев.

Министр иностранных дел РФ на пресс-конференции в Конго сообщил, что французские инструкторы могут уже работать на Украине. По словам Лаврова, иностранные наемники или военнослужащие ВС Франции являются законной целью России.

В рамках африканского турне глава МИД РФ встретился с министром иностранных дел Конго Жан-Клодом Гакоссо. После переговоров в Ойо Лавров провел пресс-конференцию, где заявил, что США уже давно стали полицейским государством. Министр напомнил, как Вашингтон отказался пустить бывшего американского разведчика и экс-инспектора ООН Скотта Риттера на Петербургский международный экономический форум.