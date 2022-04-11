Кровь на Чёрном континенте: Африка может стать «халифатом»

С начала 2022 года ИГИЛ/ДАИШ (запрещено в РФ) усилило свою террористическую деятельность в Африке — там организация провела половину своих атак, в первую очередь это коснулось Нигерии. Судя по данным аналитического ресурса Jihad Analytics, Черный континент может стать одной из главных баз ИГИЛ на фоне растущей нестабильности в мире.

Это произошло после того, как игиловцам не удалось превратить Афганистан в новый фронт борьбы и начать там возрождение былой мощи — движение «Талибан» (запрещено в РФ) смогло их остановить.

Что касается Сирии и Ирака, то попытки ИГИЛ активировать свои скрытые ресурсы и продемонстрировать возможности проявились после длительного затишья в сирийской Хасаке. Там в конце января террористы спровоцировали мятеж в местной тюрьме, которую контролировали оппозиционные Дамаску «Демократические силы Сирии». Однако ответ долго ждать не заставил — уже в самом начале февраля американцы ликвидировали главу ИГИЛ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, который скрывался в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, удерживаемой сирийскими повстанцами и турецкими военными.

Но силы у террористов остались, поэтому высока вероятность, что ДАИШ в Африке будет весьма активна. Этому способствуют слабость местных правительств, отсутствие реального административного контроля над целыми областями, которые удерживаются различными криминальными группировками и группами повстанцев и могут стать новыми базами для ИГИЛ. Тем более что ДАИШ, вероятно, может приобретать сторонников из новообращенных мусульман. Плюс некоторые филиалы ИГИЛ создают эффективную административную систему управления, а это привлекает местных жителей, уставших от некомпетентности национальных правительств.

Таким образом, обширные африканские территории со слабым правительственным контролем превращают Африку к югу от Сахары в привлекательный регион для расширения экспансии ИГИЛ. И противостоять им окажется непросто. Логистические проблемы на африканских просторах затрудняют проведение антитеррористических операций европейскими государствами и США. Разногласия между самими европейскими государствами и местными правительствами также снижают эффективность контртеррористических мер, примером стала Мали. Там вместо объединения усилий правительства страны, французских войск и российских ЧВК получилось так, что Париж вывел свои войска, узнав, что Бамако заключил сделку с российскими частными военными подрядчиками. Периферийность Африки южнее Сахары дает террористам возможность закрепиться там, в отличие от Ближнего Востока и Северной Африки, которые куда больше интегрированы с Европой.

Можно ожидать, что действия ДАИШ в Африке к югу от Сахары будут направлены на захват территорий для формирования собственных квазигосударств вместо террористических атак в Европе. Но при этом история входа террористических исламистских групп в Африку показывает, что внутри между ними много разногласий, которые не дают им объединиться.

Lidia Veles/NEWS.ru

С Ближнего Востока в Африку

В конце 2016 года Абу Бакр аль-Багдади, первый лидер ИГ, вероятно, осознавая, что радикалы терпят поражение в Сирии и Ираке, заявил , что группировка «расширила и переместила часть своего командования, средств массовой информации и ресурсов» в Африку, которая должна была превратиться в ее «второй фронт».

С этого момента следует отсчитывать беспрецедентный рост активности ИГ в Африке к югу от Сахары, куда направлялись финансовые ресурсы, проповедники и военные советники со стороны руководства ИГИЛ.

В то же время деятельность ИГ в Африке началась не с чистого листа. Основой для экспансии «халифата» в эти регионы стало террористическое присутствие в виде целой плеяды духовно близких к ДАИШ террористических группировок, многие из которых перешли под его флаг еще до заявления аль-Багдади. Таким образом, появление ИГИЛ в Африке лишь консолидировало уже действующие на этом континенте организации «джихадистов», придав их активности новый импульс. Но это не было экспортом или передислокацией собственно структур ИГИЛ с Ближнего Востока и Северной Африки к югу от Сахары.

От «Аш-Шабаб» к «Велаяту ИГ Сомали»

Но далеко не все африканские радикалы сочли для себя приемлемым принимать руководство ИГИЛ. Например, «ветераны» африканского джихадизма, сомалийская группировка «Аль-Шабаб», против которой с переменным успехом с 2007 года ведут борьбу (под видом «миротворчества») объединенные силы ряда африканских государств из AMISOM (Африканская объединенная миссия в Сомали), а также эфиопские военные, которые до 2016 года поддерживали правительство в Могадишо.

В 2015 году лидер ИГ аль-Багдади призвал «Аш-Шабаб» принять его командование и войти в состав «халифата», но сомалийские джихадисты решили сохранить верность «Аль-Каиде» (запрещена в РФ), поскольку присягнули ее лидеру Айману аз-Завахири еще в 2012 году.

Лишь в конце 2015 году небольшая группа из числа боевиков «Аш-Шабаб» провозгласила себя частью ИГ в качестве «Велаята ИГ Сомали», в то время как активность этого филиала ограничивалась в основном той частью страны, где было создано самопровозглашенное государство Пунтленд. Эта ячейка ИГИЛ не была полностью уничтожена в 2016 году лишь вследствие обострения борьбы между суфийским ополчением так называемых «Дервишей Пунтленда» и «Аш-Шабаб». Хотя «Аш-Шабаб» незадолго до конфликта с «Дервишами» была близка к полной ликвидации игиловцев в Сомали.

В настоящее время «Аш-Шабаб» по-прежнему более влиятельна в Сомали, чем ИГИЛ и контролирует некоторые труднодоступные районы, хотя её активность значительно снизилась за последние пять — семь лет.

Tobin Jones/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

От «Боко Харам» к «Велаяту ИГ Западная Африка»

Более успешным был призыв ИГ в отношении другой джихадистской группировки — «Боко харам» («Джамаат ахль ас-Сунна лид-Дава уа-аль-Джихад»). Она появилась в начале 2000-х годов в Нигерии в качестве организации исламского призыва, но резко радикализировалась в 2009 году, когда ее лидером стал Абу Бекр Шекау, который пытался превратить организацию в самостоятельный центр «глобального джихада». В связи с этим в 2014 году он одновременно выразил поддержку главе ИГИЛ Абу Бакру аль-Багдади, руководителю «Аль-Каиды» Айману аз-Завахири и лидеру афганских талибов мулле Омару. Тем не менее подобная стратегия себя не оправдала, и в марте 2015 года Шекау пришлось определиться и выбрать аль-Багдади в качестве своего «сюзерена», которому он и принес присягу.

Так «Боко Харам» превратился в «Велаят ИГ Западная Африка» (ИГ-ЗА, запрещен в РФ). В то же время Абу Бекр Шекау оказался слишком радикальным даже для ДАИШ, поэтому аль-Багдади вознамерился заменить его на Абу Мусаба аль-Барнави, сына основателя и первого эмира «Боко Харам» Мухаммада Юсуфа, до того возглавлявшего связанную с «Аль-Каидой» группировку «Ансар уль Муслимин фи Биляди Судан». В последней также произошел раскол и часть сторонников «Ансар» сохранила верность «Аль-Каиде» и отвергла халифат аль-Багдади, но активность этой фракции в настоящее время считается невысокой .

После назначения главой ИГ-ЗА аль Барнави, Шекау отказался подчиняться аль-Багдади и возобновил свою деятельность в качестве лидера «Боко Харам» с частью сторонников. В мае 2021 года ИГ начало наступление против них в лесу Самбиса, который считался цитаделью Шекау. Там он был окружен игиловцами и подорвал себя «поясом смертника». После этого остатки «Боко Харам», которые возглавил Бакура Сахалаби, сосредоточились прежде всего на борьбе с ИГ-ЗА, который они объявили своим главным противником.

В свою очередь «Велаят ИГ Западная Африка» смог добиться значимых успехов не только в сфере устранения собственных конкурентов, но и в своей деятельности по установлению территориального контроля, который считается непременным атрибутом квазигосударственности ИГИЛ, отличающим этот джихадистский проект от той же «Аль-Каиды», предпочитающей действовать из подполья.

В частности, ИГ-ЗА разработало свою собственную рудиментарную администрацию, действующую по принципу «налоги в обмен на безопасность», которая также способна предоставлять и ограниченные социальные и коммунальные услуги. Одновременно с помощью телефонных СМС и WhatsApp-сообщений проводится информационная кампания с призывами к гражданским лицам покидать контролируемые правительством районы и переселяться на удерживаемые ИГ-ЗА территории, чтобы заниматься там сельским хозяйством и торговлей на более выгодных условиях.

Кроме того, по данным следователей ООН , ИГ-ЗА имеет связи с другой фракцией ДАИШ, известной как «ИГИЛ в Большой Сахаре» (запрещена в РФ), действующей в Буркина-Фасо, Мали и Нигере. Данная фракция возникла в результате раскола в джихадистской организации «Мурабитун», которая в свою очередь была связана с «Аль-Каидой в Исламском Магрибе». Хотя не ясно, является ли «ИГ в Большой Сахаре» самостоятельной группировкой или же одним из филиалов ИГ-ЗА.

В свою очередь в Сахаре, прежде всего в Мали, действует и фракция «Аль-Каиды» — «Джамаат Наср аль-Ислам уаль Муслимин», которая возникла в 2017 году в результате объединения туарегской «Ансар аль-Дин», части «Мурабитун», не вошедшей в ДАИШ, и «Катибат Мачина».

Эта организация является конкурентом «ИГ в Большой Сахаре», но вместе они противостоят как правительству Мали, так и сопредельным государствам. Ранее они же вели вооруженную борьбу с французскими войсками и другими международными силами, развернутыми в этой части Сахары в ходе операции «Сервал». Теперь же с ними борются и российские ЧВК, прибывшие в Мали по приглашению тамошнего правительства.

От «Альянса демократических сил» к «Велаяту Центральная Африка»

Наряду с «Велаятом Западная Африка» (ИГ-ЦА) успешным проектом ИГ в Африке можно считать и «Велаят ИГ Центральная Африка». Он возник на базе «Альянса демократических сил» (АДС) — исламистской повстанческой организации, действующей в Уганде и регионе Великих озер. Эту основанную в 1995 году группировку с 2015 года возглавлял Джамиль Мукулу — бывший католик, принявший ислам, который смог обеспечить ее деятельности определенный успех. После его ареста в Танзании и заключения в тюрьму в 2019 году организацию возглавил Муса Балуку, который начал сотрудничать с ИГИЛ, что в итоге привело к переходу боевиков АДС под знамена «халифата», а сам Балуку также дал присягу ДАИШ — таким образом была заложена основа ИГ-ЦА.

Другой группировкой, вошедшей в состав ИГ-ЦА, стала джихадистская фракция «Ансар ас-Сунна», которая с 2015 года активна в Мозамбике. Этот филиал ИГ-ЦА, который сохранил и собственное название, смог взять под контроль большие территории в Северном Мозамбике, включая и ряд городов, за которые время от времени вспыхивают ожесточенные бои с правительственными войсками. В то же время иные фракции ИГ-ЦА весьма активны в Демократической Республике Конго.