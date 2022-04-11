Кровь на Чёрном континенте: Африка может стать «халифатом»

С начала 2022 года ИГИЛ/ДАИШ (запрещено в РФ) усилило свою террористическую деятельность в Африке — там организация провела половину своих атак, в первую очередь это коснулось Нигерии. Судя по данным аналитического ресурса Jihad Analytics, Черный континент может стать одной из главных баз ИГИЛ на фоне растущей нестабильности в мире.
Это произошло после того, как игиловцам
Что касается Сирии и Ирака, то попытки ИГИЛ активировать свои скрытые ресурсы и продемонстрировать возможности проявились после длительного затишья в сирийской Хасаке. Там в конце января террористы спровоцировали мятеж в местной тюрьме, которую контролировали оппозиционные Дамаску «Демократические силы Сирии». Однако ответ долго ждать не заставил — уже в самом начале февраля американцы ликвидировали главу ИГИЛ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, который скрывался в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, удерживаемой сирийскими повстанцами и турецкими военными.
Но силы у террористов остались, поэтому высока вероятность, что ДАИШ в Африке будет весьма активна. Этому способствуют слабость местных правительств, отсутствие реального административного контроля над целыми областями, которые удерживаются различными криминальными группировками и группами повстанцев и могут стать новыми базами для ИГИЛ. Тем более что ДАИШ, вероятно, может приобретать сторонников из новообращенных мусульман. Плюс некоторые филиалы ИГИЛ создают эффективную административную систему управления, а это привлекает местных жителей, уставших от некомпетентности национальных правительств.
Таким образом, обширные африканские территории со слабым правительственным контролем превращают Африку к югу от Сахары в привлекательный регион для расширения экспансии ИГИЛ. И противостоять им окажется непросто. Логистические проблемы на африканских просторах затрудняют проведение антитеррористических операций европейскими государствами и США. Разногласия между самими европейскими государствами и местными правительствами также снижают эффективность контртеррористических мер, примером стала Мали. Там вместо объединения усилий правительства страны, французских войск и российских ЧВК получилось так, что Париж вывел свои войска, узнав, что Бамако заключил сделку с российскими частными военными подрядчиками. Периферийность Африки южнее Сахары дает террористам возможность закрепиться там, в отличие от Ближнего Востока и Северной Африки, которые куда больше интегрированы с Европой.
Можно ожидать, что действия ДАИШ в Африке к югу от Сахары будут направлены на захват территорий для формирования собственных квазигосударств вместо террористических атак в Европе. Но при этом история входа террористических исламистских групп в Африку показывает, что внутри между ними много разногласий, которые не дают им объединиться.
С Ближнего Востока в Африку
В конце 2016 года Абу Бакр аль-Багдади, первый лидер ИГ, вероятно, осознавая, что радикалы терпят поражение в Сирии и Ираке,
С этого момента следует отсчитывать беспрецедентный рост активности ИГ в Африке к югу от Сахары, куда направлялись финансовые ресурсы, проповедники и военные советники со стороны руководства ИГИЛ.
В то же время деятельность ИГ в Африке началась не с чистого листа. Основой для экспансии «халифата» в эти регионы стало террористическое присутствие в виде целой плеяды духовно близких к ДАИШ террористических группировок, многие из которых перешли под его флаг еще до заявления аль-Багдади. Таким образом, появление ИГИЛ в Африке лишь консолидировало уже действующие на этом континенте организации «джихадистов», придав их активности новый импульс. Но это не было экспортом или передислокацией собственно структур ИГИЛ с Ближнего Востока и Северной Африки к югу от Сахары.
От «Аш-Шабаб» к «Велаяту ИГ Сомали»
Но далеко не все африканские радикалы сочли для себя приемлемым принимать руководство ИГИЛ. Например, «ветераны» африканского джихадизма, сомалийская группировка «Аль-Шабаб», против которой с переменным успехом с 2007 года ведут борьбу (под видом «миротворчества») объединенные силы ряда африканских государств из AMISOM (Африканская объединенная миссия в Сомали), а также эфиопские военные, которые до 2016 года поддерживали правительство в Могадишо.
В 2015 году лидер ИГ аль-Багдади
Лишь в конце 2015 году небольшая группа из числа боевиков «Аш-Шабаб»
В настоящее время «Аш-Шабаб» по-прежнему более влиятельна в Сомали, чем ИГИЛ и контролирует некоторые труднодоступные районы, хотя её активность значительно снизилась за последние пять — семь лет.
От «Боко Харам» к «Велаяту ИГ Западная Африка»
Более успешным был призыв ИГ в отношении другой джихадистской группировки — «Боко харам» («Джамаат ахль ас-Сунна лид-Дава уа-аль-Джихад»). Она появилась в начале 2000-х годов в Нигерии в качестве организации исламского призыва, но резко радикализировалась в 2009 году, когда ее лидером стал Абу Бекр Шекау, который пытался превратить организацию в самостоятельный центр «глобального джихада». В связи с этим в 2014 году он одновременно
Так «Боко Харам» превратился в «Велаят ИГ Западная Африка» (ИГ-ЗА, запрещен в РФ). В то же время Абу Бекр Шекау оказался
После назначения главой ИГ-ЗА аль Барнави, Шекау отказался подчиняться аль-Багдади и возобновил свою деятельность в качестве лидера «Боко Харам» с частью сторонников. В мае 2021 года ИГ начало наступление против них в лесу Самбиса, который считался цитаделью Шекау. Там он был окружен игиловцами и
В свою очередь «Велаят ИГ Западная Африка» смог добиться значимых успехов не только в сфере устранения собственных конкурентов, но и в своей деятельности по установлению территориального контроля, который считается непременным атрибутом квазигосударственности ИГИЛ, отличающим этот джихадистский проект от той же «Аль-Каиды», предпочитающей действовать из подполья.
В частности, ИГ-ЗА
Кроме того, по данным
В свою очередь в Сахаре, прежде всего в Мали, действует и фракция «Аль-Каиды» — «Джамаат Наср аль-Ислам уаль Муслимин», которая возникла в 2017 году в результате объединения туарегской «Ансар аль-Дин», части «Мурабитун», не вошедшей в ДАИШ, и «Катибат Мачина».
Эта организация является конкурентом «ИГ в Большой Сахаре», но вместе они противостоят как правительству Мали, так и сопредельным государствам. Ранее они же вели вооруженную борьбу с французскими войсками и другими международными силами, развернутыми в этой части Сахары в ходе операции «Сервал». Теперь же с ними борются и российские ЧВК, прибывшие в Мали по приглашению тамошнего правительства.
От «Альянса демократических сил» к «Велаяту Центральная Африка»
Наряду с «Велаятом Западная Африка» (ИГ-ЦА) успешным проектом ИГ в Африке можно считать и «Велаят ИГ Центральная Африка». Он возник на базе «Альянса демократических сил» (АДС) — исламистской повстанческой организации, действующей в Уганде и регионе Великих озер. Эту основанную в 1995 году группировку с 2015 года возглавлял Джамиль Мукулу — бывший католик, принявший ислам, который смог обеспечить ее деятельности определенный успех. После его ареста в Танзании и заключения в тюрьму в 2019 году организацию возглавил Муса Балуку, который
Другой группировкой, вошедшей в состав ИГ-ЦА, стала джихадистская фракция «Ансар ас-Сунна», которая с 2015 года активна в Мозамбике. Этот филиал ИГ-ЦА, который сохранил и собственное название, смог взять под контроль большие территории в Северном Мозамбике, включая и ряд городов, за которые время от времени вспыхивают ожесточенные бои с правительственными войсками. В то же время иные фракции ИГ-ЦА весьма активны в Демократической Республике Конго.