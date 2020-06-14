Король Марокко направил в 15 стран Африки помощь для борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/11530fe8-ae45-11ea-ad0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Король Марокко Мухаммед VI поручил направить медицинскую помощь в 15 стран Африки для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в коммюнике Министерства иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом.

Помощь предназначена для снабжения профилактическим медицинским оборудованием с целью оказания поддержки братским африканским странам в борьбе с пандемией, — отмечается в коммюнике.

В данную медпомощь входят около 8 млн защитных масок, 900 тысяч защитных козырьков, 600 тысяч защитных головных уборов, 60 тысяч халатов, 30 тысяч литров водно-спиртового геля, 75 тысяч коробок хлорохина и 15 тысяч коробок азитромицина.

В список стран вошли Буркина-Фасо, Камерун, Коморские острова, Конго, Эсватини, Гвинея, Гвинея-Бисау, Малави, Мавритания, Нигер, Демократическая Республика Конго, Сенегал, Танзания, Чад и Замбия.

Отмечается, что все защитные средства произведены в Марокко и соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число случаев заражения COVID-19 в Африке превысило 230 тысяч. За всё время на Африканском континенте зафиксировано 230 454 случая заражения коронавирусной инфекцией. 6218 пациентов с COVID-19 скончались. Победить болезнь удалось более 106 тысячам человек.