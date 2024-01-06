Конго опровергло информацию о тайных переговорах с Израилем Конго опровергло слухи о переговорах с Израилем по размещению беженцев

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Демократическая Республика Конго не ведет тайных переговоров с властями Израиля, сообщила газета Times of Israel. Ранее издание заявляло, что руководство государств обсуждает переселение беженцев из сектора Газа на территорию ДР.

Официальный представитель правительства Конго Патрик Муйайя уточнил, что между странами никогда не было никаких переговоров, дискуссий и инициатив. Представитель Израиля также опроверг эту информацию.

На мой взгляд, это беспочвенная иллюзия. Ни одна страна не сможет разместить 2 млн человек, или 1 млн, или 100 тысяч, или 5 тысяч. Я не знаю, откуда взялась эта идея, — заявил он.

Ранее газета сообщила, что правящая в Израиле коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху приступила к тайным переговорам, темой которых стало «добровольное переселение» граждан. Издание утверждало, что Конго может согласиться разместить на своей территории тысячи жителей сектора Газа.

Арабские СМИ ранее сообщали, что военнослужащие Армии обороны Израиля предприняли штурм палестинского лагеря беженцев Дженин. По их информации, местное сопротивление дало бой ЦАХАЛ. Позднее в лагере было отключено электричество.