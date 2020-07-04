Количество заражённых коронавирусом в Африке достигло отметки в 445 тысяч

https://static.news.ru/photo/8f40d51c-be07-11ea-bf7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cyril Ndegeya/Global Look Press

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило в субботу, 4 июля, о росте числа инфицированных коронавирусом на континенте. За прошедшие сутки их количество выросло на 29 609, до 444 983.

Согласно данным организации, от коронавирусной инфекции скончались 10 847 человек. В то же время среди выздоровевших числятся 214 тысяч человек, уточняет ТАСС.

Подавляющее большинство инфицированных зарегистрировано в ЮАР — 177 124, в стране умерли от коронавируса 2 952 человека. Самое большое число жертв зафиксировано в Египте — 3 201. В Алжире зарегистрировано 937 летальных исходов.

Помимо этого, в странах южнее Сахары по числу инфицированных за ЮАР следуют Нигерия (27 564 заразившихся и 628 умерших) и Гана (18 892 и 117).

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете к 4 июля превысило 11 млн. В настоящие время известно об 11 031 905 инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375.

Больше всего людей инфекция поразила в США (2 788 395) и Бразилии (1 539 081). В остальных странах мира число случаев заражения не превышает 1 млн. Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия по инфицированию COVID-19 находится на третьем месте. Наименьшее количество выявленных заболевших в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев при населении около 8 млн человек). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.

Российские медики за последние сутки в РФ выявили 6632 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Из них 1960 человек (29,6%) переносят недуг без клинических симптомов. Всего в стране за всё время пандемии зарегистрировали 674 515 пациентов в 85 субъектах с подтверждённым COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Великобритании приняли решение открыть заведения общественного питания, а также парикмахерские в рамках восстановления после пандемии коронавируса.

Великобритания, как европейская страна, наиболее пострадала от пандемии коронавируса. Там было зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, в то время как число погибших составило 44 131.