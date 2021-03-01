Количество заболевших лихорадкой Эбола в ДР Конго увеличилось до 11

На востоке Демократической Республики Конго (ДРК) были зафиксированы три новых случая заболевания лихорадкой Эбола. Общее число инфицированных достигло 11 человек. Об этом заявил министр здравоохранения в правительстве провинции Северное Киву Юджин Нзанзу.
Министр заявил, что четыре человека скончались, двое — выздоровели. Нынешняя вспышка лихорадки Эбола началась 1 февраля, когда в больницу города Бутембо поступила женщина. Она скончалась через два дня. Примечательно, что в прошлом году лихорадкой Эбола переболел её муж.
Район Бутембо был один из эпицентров десятой вспышки Эбола. Она произошла с 1 августа 2018 по 25 июня 2020 года. За это время были инфицированы 3470 человек, не смогли победить болезнь 2287. Сейчас в стране идёт 12-я вспышка Эболы. Власти прививают население,
На территории современной ДР Конго человек впервые заразился вирусом Эбола в 1976 году. Во время первых вспышек смертность составляла до 90%. После появления вакцины смертность снизилась до 40%. Больше всего от вируса Эболы в Западной Африке скончались в период с 2014 по 2016 год — 11 тысяч человек.
Как писал NEWS.ru, жителей Гвинеи начали прививать от лихорадки Эбола. Вакцина rVSV-ZEBOV, разработанная канадскими учёными, была произведена компанией Merck. Она была доставлена в страну 22 февраля из штаб-квартиры ВОЗ в Женеве. Всего Гвинея получила 11 тысяч доз. Этот препарат с 2018 года применяется в Демократической Республике Конго, где показал свою эффективность.