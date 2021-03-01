Количество заболевших лихорадкой Эбола в ДР Конго увеличилось до 11

https://static.news.ru/photo/c147e432-7aaa-11eb-ac53-96000091f725_660.jpg Фото: Sally Hayden/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На востоке Демократической Республики Конго (ДРК) были зафиксированы три новых случая заболевания лихорадкой Эбола. Общее число инфицированных достигло 11 человек. Об этом заявил министр здравоохранения в правительстве провинции Северное Киву Юджин Нзанзу.

Министр заявил, что четыре человека скончались, двое — выздоровели. Нынешняя вспышка лихорадки Эбола началась 1 февраля, когда в больницу города Бутембо поступила женщина. Она скончалась через два дня. Примечательно, что в прошлом году лихорадкой Эбола переболел её муж.

Район Бутембо был один из эпицентров десятой вспышки Эбола. Она произошла с 1 августа 2018 по 25 июня 2020 года. За это время были инфицированы 3470 человек, не смогли победить болезнь 2287. Сейчас в стране идёт 12-я вспышка Эболы. Власти прививают население, сообщает Reuters.

На территории современной ДР Конго человек впервые заразился вирусом Эбола в 1976 году. Во время первых вспышек смертность составляла до 90%. После появления вакцины смертность снизилась до 40%. Больше всего от вируса Эболы в Западной Африке скончались в период с 2014 по 2016 год — 11 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, жителей Гвинеи начали прививать от лихорадки Эбола. Вакцина rVSV-ZEBOV, разработанная канадскими учёными, была произведена компанией Merck. Она была доставлена в страну 22 февраля из штаб-квартиры ВОЗ в Женеве. Всего Гвинея получила 11 тысяч доз. Этот препарат с 2018 года применяется в Демократической Республике Конго, где показал свою эффективность.