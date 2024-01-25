Кенийский мальчик попросил россиян отправлять ему объедки со стола

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Семилетний Себастьян Бонго, живущий в крупнейших трущобах Кибера в пригороде столицы Кении Найроби, считает, что россияне вдоволь питаются, и попросил отправлять ему объедки, приводит его слова aif.ru. Мальчик отметил, что, по его впечатлениям, «русские могут каждый день есть досыта».

Пожалуйста, присылайте нам любые ваши объедки, хоть черствые. Я буду счастлив, — цитирует издание слова Бонго.

Этот район, где проживают два миллиона человек, признается худшим местом на Земле для существования, отмечает издание. Средний доход там составляет 50 рублей на человека в месяц, а средняя продолжительность жизни — 40 лет.

В середине января власти Кении заявили, что направят в Россию около 10 тысяч своих граждан для дальнейшего трудоустройства. Отмечалось, что Найроби собирается заключить двусторонние трудовые соглашения не только с РФ, но и с другими странами. Это решение было принято, так как президент страны Уильям Руто намерен продвигать государство как конкурентоспособный источник сотрудников.

Летом прошлого года румынские власти приняли решение отозвать своего посла в Кении Драгоша Виорела Цигэу из-за разгоревшегося скандала с участием дипломата. Во время встречи с группой восточноевропейских дипломатов в отделении ООН в Найроби посол заметил обезьяну и сказал: «Африканская группа присоединилась к нам».