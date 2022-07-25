«Как жизнь молодая?»: глава МИД Конго пообщался с Лавровым по-русски Лавров встретился с главой МИД Конго

Фото: Министерство иностранных дел России

Жан-Клод Гакоссо и Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с коллегой из Республики Конго Жаном-Клодом Гакоссо, передает РИА Новости. Конголезский министр поприветствовал Лаврова на русском языке, а также спросил его, как тот провел ночь перед встречей. Лавров ответил, что «очень хорошо, но только одиноко».

Привет, дорогой, как жизнь молодая? — спросил Гакоссо. — Слава Богу, все хорошо, — ответил Лавров.

Кроме того, Гакоссо перед началом пресс-конференции неформально пообщался с российскими журналистами на русском языке. Глава МИД Конго учился в Советском Союзе.

Лавров также передал президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо послание от российского лидера Владимира Путина. Встреча прошла в резиденции президента республики в городе Ойо.

25 июля глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл с визитом в Республику Конго. Отмечается, что это первый визит «министра иностранных дел России/СССР в Республику Конго». В настоящее время российский министр приехал в город Ойо, откуда родом нынешний президент страны Дени Сассу-Нгессо.