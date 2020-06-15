Каир пригрозил ПНС из-за захвата египетских рабочих в Ливии

https://static.news.ru/photo/43cd7c0c-af3e-11ea-b9f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/shadyshaker-4265067

Спикер парламента Египта Али Абдель Аль сообщил о возможном «ощутимом ответе» на действия отрядов Правительства национального согласия в Ливии. Последние захватили несколько египетских рабочих в плен.

Ответное послание Египта, возможно, будет ощутимым. Египет не даст пренебрегать правами своих детей. Мы сами определяем время и место ответа, давайте подождём, — цитирует Абдель Аля РИА Новости.

Отряды ПНС захватили в плен около двухсот египетских рабочих, которые приехали в Ливию на заработки. Их подвергли пыткам и публичным унижениям. Депутаты Египта выступили с эмоциональным заявлением, в котором они требуют вызволить граждан своей страны.

NEWS.ru передавал ранее, что Ливан поддержал египетскую инициативу по урегулированию конфликта в Ливии. Последняя подразумевает прекращение огня на всей ливийской территории с 8 июня.