Каир пригрозил ПНС из-за захвата египетских рабочих в Ливии

Спикер парламента Египта Али Абдель Аль сообщил о возможном «ощутимом ответе» на действия отрядов Правительства национального согласия в Ливии. Последние захватили несколько египетских рабочих в плен.
Ответное послание Египта, возможно, будет ощутимым. Египет не даст пренебрегать правами своих детей. Мы сами определяем время и место ответа, давайте подождём, — цитирует Абдель Аля РИА Новости.
Отряды ПНС захватили в плен около двухсот египетских рабочих, которые приехали в Ливию на заработки. Их подвергли пыткам и публичным унижениям. Депутаты Египта выступили с эмоциональным заявлением, в котором они требуют вызволить граждан своей страны.
NEWS.ru передавал ранее, что Ливан поддержал египетскую инициативу по урегулированию конфликта в Ливии. Последняя подразумевает прекращение огня на всей ливийской территории с 8 июня.