«Ищем рынки сбыта»: аналитик раскрыл потенциал российского бизнеса в Африке Аналитик Разуваев: Африка может стать привлекательным рынком для поставок оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день Россия ищет рынки сбыта в разных странах, при этом отечественный бизнес имеет определенный потенциал в Африке, рассказал NEWS.ru аналитик Александр Разуваев. Он предположил, что регион может стать привлекательным рынком для поставок оружия.

Мы ищем рынки сбыта где угодно, считаем деньги и хотим заработать. Возможно, приоритетом будут поставки оружия, — предположил Разуваев.

Аналитик добавил, что в Африке серьезно присутствует китайский капитал, который можно назвать дружественным, то же самое можно сказать и про часть местных режимов. По словам Разуваева, континент является разным и прежде всего там сосредоточены природные ресурсы. Он также напомнил о достаточно успешной попытке РУСАЛа развиться на африканском рынке 20 лет назад, хоть тогда и было «много криминально-политических рисков».

Это все достаточно интересно, но я считаю, что приоритетом для нас являются страны Евразийского экономического союза, Турция, Азербайджан, Индия и Китай, — заключил эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что среди главных торговых партнеров России больше не осталось западных стран. Своего места в первой пятерке таких государств лишилась Германия.