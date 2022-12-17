Стало известно о состоянии главы «Русского дома» в ЦАР Посольство РФ в ЦАР: главу «Русского дома» скоро выпишут после покушения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главу «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого, госпитализированного после покушения, скоро выпишут, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. Отмечается, что его состояние стабильное и он находится в сознании.

Я думаю, что выписку можно ожидать скоро, потому что он в сознании и сегодня выходил на связь, — сказал собеседник агентства.

16 декабря Содружество офицеров за международную безопасность сообщило, что в столице ЦАР Банги был совершен теракт против Дмитрия Сытого. По сведениям РИА Новости посылка со взрывным устройством была отправлена из столицы Того Ломе от имени Алекса Севильяно-Мингуэсы.

В пресс-службе компании «Конкорд» Евгения Пригожина заявили, что дипломат, открывая посылку, находился в состоянии аффекта и думал, что в ней лежит голова его сына. Ранее ему поступали угрозы убийства Сытого-младшего.

Военкор Семен Пегов сообщил, что теракт против главы «Русского дома» в ЦАР мог быть подготовлен Главным управлением внешней безопасности Франции (DGSE).