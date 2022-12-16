Главе миссии «Русского дома» в ЦАР угрожали расправой над семьей Содружество офицеров: главе миссии «Русского дома» в ЦАР угрожали расправой над семьей

Фото: t.me/officersunion

Дмитрий Сытый (на переднем плане) жмёт руку президенту Фостену-Арканжу Туадера

Глава миссии «Русский дом» в Центральноафриканской республике Дмитрий Сытый получал письма с угрозами расправы еще до теракта, сообщает Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) в Telegram. По данным организации, послания приходили из иностранных государств — анонимные недоброжелатели грозили убить Сытого и его семью, если РФ продолжит сотрудничать с ЦАР.

По нашей информации ранее Дмитрий Сытый получал несколько писем из иностранных государств с угрозами расправы над ним и его семьей, если Россия не прекратит сотрудничество с ЦАР, — говорится в заявлении.

Ранее в СОМБ сообщили, что в столице ЦАР Банги был совершен теракт против главы миссии «Русский дом», в его руках взорвалась посылка. Факт покушения подтвердил пресс-атташе посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин.

Ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов сообщил, что разведка ЦАР получает информацию о подготовке Западом боевиков для провокаций в стране.

В свою очередь глава парламента страны Симплис Саранджи ранее заявил, что российские военные инструкторы покинут территорию Центральноафриканской республики, как только проблемы безопасности будут полностью решены. Он подчеркнул, что инструкторы из России приезжают в Африку с целью обучить местных военных, и их нахождение в стране полностью отвечает ее интересам.