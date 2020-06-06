Глава ПНС Ливии собирается посетить Москву

https://static.news.ru/photo/fdacbb22-a8a6-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Файез Саррадж Фото: Pan Xiaojing/Xinhua/Global Look Press

Глава Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж отправится в Москву в ближайшие часы.

Саррадж отправится в Москву в ближайшие часы, — передаёт телеканал Al-Arabya со ссылкой на источники.

В республике уже долгое время сохраняется двоевластие. Признанное ООН ПНС контролирует столицу. Восточные и южные регионы страны, включающие большую часть нефтяных месторождений, занимают силы ЛНА маршала Хафтара, которые признают в качестве легитимной власти кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани. Кризис начался после убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи.

На протяжении года противники ведут бои за Триполи и прилегающие к столице территории. По данным ряда СМИ, силам Хафтара оказывают поддержку Франция, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, ПНС активно поддерживают Турция и Катар.

Как писал NEWS.ru, египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси обеим сторонам предложил прекратить бои ранним утром 8 июня 2020 года. Его план поддержали Россия, Саудовская Аравия, Бахрейн и ЛНА, на переговорах с руководителями которой и презентовали документ.