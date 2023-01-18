Глава МИД ЮАР призвала отозвать антироссийский закон из Конгресса США

Фото: David Zorrakino/Global Look Press

Законопроект Конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке противоречит международному праву, передает РИА Новости заявление главы МИД ЮАР Наледи Пандор. По ее словам, документ необходимо отозвать и она дала это понять коллегам из США.

Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно не обоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США. Мы даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения, — подчеркнула Пандор.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» в своем Telegram-канале написала, ссылаясь на главу фирмы Евгения Пригожина, что риск ухода ЧВК «Вагнер» из Африки под давлением руководства США отсутствует. При этом в сообщении говорится о серьезном противодействии деятельности компании, в частности, о попытках сокращения финансирования. Он также добавил, что в настоящее время группе попытались урезать финансирование, чтобы ЧВК не смогла удержать группы на территории Африканского континента.

Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники в администрации Белого дома сообщило, что власти США проявляют обеспокоенность из-за расширения операций группы «Вагнер» в странах Европы и Африки, в связи с чем планируются новые действия против данной группы. По имеющимся сведениям, Вашингтон рассматривает действия ЧВК как фактор риска для роста экстремизма в таких странах, как, например, Мали.