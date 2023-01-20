Глава МИД Габона скончался на заседании Совета министров

Фото: Dimitrios Karvountzis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр иностранных дел Габона Микаэль Муса Адамо скончался после сердечного приступа во время заседания Совета министров, передает РИА Новости. Отмечается, что его доставили в столичный госпиталь, но врачи не смогли его реанимировать. Представители правительства выразили свои соболезнования семье и близки министра.

Он присутствовал на начале заседания Совета министров и почувствовал себя плохо, — рассказал источник в кабмине.

На момент смерти Адамо было 62 года.

Ранее сообщалось, что американский певец, автор песен и один из основателей рок-групп The Byrds и Crosby, Stills & Nash Дэвид Кросби умер в возрасте 81 года. Причина смерти музыканта не называется. Сообщается, что смерть Кросби стала неожиданностью в том числе для его подписчиков в Twitter: последняя запись была сделана им в среду, 18 января, и представляла собой шутливый комментарий о небесах: «Я слышал, что это место переоценено».

Коллега Кросби по группе Crosby, Stills & Nash Стивен Стиллз назвал его великим музыкантом с гениальным чувством гармонии. Дэвид Ван Кортленд Кросби родился 14 августа 1941 в Лос-Анджелесе, Калифорния.