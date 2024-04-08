Глава МАГАТЭ заявил о риске ядерной аварии из-за атаки на ЗАЭС

Фото: IAEA/XinHua/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Атака беспилотников на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) является безрассудной, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он призвал немедленно прекратить такие действия в отношении этого объекта, поскольку есть риск ядерной аварии, передает пресс-служба организации в социальной сети Twitter (X).

Это явное нарушение базовых принципов защиты крупнейшей АЭС в Европе. Такие безрассудные атаки значительно повышают риск серьезной ядерной аварии. Они должны немедленно прекратиться, — подчеркнул Гросси.

Повреждения на блоке номер 6 не повлияли на ядерную безопасность, отметили эксперты. При этом в МАГАТЭ назвали случившееся «серьезным инцидентом, который может подорвать целостность системы защитной оболочки реактора».

Глава организации ранее напомнил, что ЗАЭС была закрыта с начала вооруженного конфликта, поэтому вряд ли ситуация будет иметь какие-либо последствия для общественной безопасности. Однако потенциальные риски существуют, поэтому он пообещал следить за ситуацией на объекте.

В марте Рафаэль Гросси в официальном заявлении на тему атаки на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС не смог назвать виновную в ударе сторону. По его мнению, боевые действия рядом с атомным объектом сегодня стали повседневной реальностью.

Инженер-физик Андрей Ожаровский ранее предположил, что всем украинским АЭС грозит опасность из-за пролетающих над ними ракет, БПЛА, а также из-за работы средств ПВО. В уязвимом состоянии находятся Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская атомные электростанции.