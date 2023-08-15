Генштаб Нигерии объявил об учениях всех родов войск

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Начальник Генштаба Вооруженных сил Нигерии Кристофер Мус объявил о проведении совместных учений всех родов войск. По его словам, которые приводит NAN News, целью маневров является повышение боеготовности личного состава нигерийской армии.

Генштаб принял решение о проведении совместных учений. <...> Я убежден, что эти учения в немалой степени помогут участникам совместных операций передовых военно-стратегических и оперативных уровней, — сказал глава Генштаба ВС Нигерии.

В соседнем Нигере в конце июля военные президентской гвардии подняли мятеж и свергли президента Мохамеда Базума, сформировав для управления страной Национальный совет по защите отечества (CNSP), который возглавил командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани. После этого Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявило о жестких санкциях против Нигера и выступило с требованием об освобождении Базума.

10 августа по возвращении с саммита ЭКОВАС в Абудже президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара заявил, что лидеры стран — членов сообщества договорились как можно скорее провести военную операцию в Нигере, но парламент объединения еще не достиг консенсуса по вопросу об интервенции. 14 августа назначенный премьер-министром Нигера при CNSP Ламин Зейн Али Махаман заявил о согласии генерала Тчиани на переговоры с ЭКОВАС.

Ранее африканист и военный переводчик Андрей Есипов предрек, что свергнутого президента Нигера передадут под суд и посадят в тюрьму. По его словам, это лучший способ избавиться от него. Есипов считает, что мятежники не решатся на казнь Базума, но изолируют его от политической жизни.