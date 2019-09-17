https://static.news.ru/photo/49148348-d93a-11e9-a30f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Жеребёнка зебры с необычным окрасом удалось заснять фотографу и гиду Энтони Тире в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении.

Сначала я подумал, что зебру отловили и окрасили или пометили с целью отслеживания её миграции. Я был удивлён, впервые увидев её, — рассказал мужчина изданию Nation .

При более близком рассмотрении Тира понял, что у животного нарушена пигментация. Из-за этого помимо полосок на коже зебры есть овалы и круги.

Ранее News.ru писал, что сотрудники зоопарка Каира выдавали ослов за зебр. Для этого домашних вьючных животных раскрасили в чёрно-белую полоску и постригли гривы. Обман вскрыл школьник, так как из-за жары «макияж» на мордах животных начал растекаться.