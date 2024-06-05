Евкуров встретился с лидером Нигера Евкуров и Чиани обсудили партнерство России и Нигера

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров встретился в воскресенье, 2 июня, с лидером нового правительства Нигера генералом Абдурахманом Чиани, сообщил нигерский Национальный совет по охране Родины (НСОР) в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Стороны обсудили необходимость стратегического партнерства стран, а также коллективного разрешения региональных и международных вопросов. В частности, речь зашла о сотрудничестве в военной сфере, а также в областях безопасности и экономики.

Генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров высоко оценил лидерство и дальновидность президента Чиани, а также усилия правительства Нигера по содействию миру, стабильности и развитию страны. Он подтвердил приверженность Российской Федерации поддержке Нигера в его законных устремлениях и совместной работе для достижения его стратегических целей, — говорится в сообщении НСОР.

В НСОР подчеркнули, что Евкуров посетил Нигер уже второй раз после смены власти в стране в июле 2023 года. В декабре прошлого года российский замминистра обороны подписал меморандум о многосекторальном сотрудничестве между Москвой и Ниамеем.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Росатом участвует в переговорах с руководством Нигера о приобретении урановых активов французской компании Orano SA. По мнению экспертов, эти переговоры «бросают вызов интересам Запада в Африке». Переговоры, по данным Bloomberg, затрагивали получение разрешений на добычу полезных ископаемых в регионе. Согласно оценкам специалистов, доля Нигера в мировой добыче урана в 2022 году составляла 4%.

До этого издание Politico заявило, что Пентагон принял решение вывести американских военнослужащих в полном составе в течение следующих нескольких месяцев из Нигера. Газета отметила, что в этой стране находится около тысячи солдат и офицеров армии США.