Еще одна страна работает над внедрением платежной системы «Мир» Посол Климовский: Маврикий планирует внедрить российскую платежную систему «Мир»

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Правительство Маврикия работает над внедрением карт российской платежной системы «Мир» на территории государства, сообщил ТАСС посол РФ в стране Константин Климовский. По его словам, пока не известно, станет ли это возможным уже в 2024 году.

Власти Маврикия действительно имеют такие планы, однако сказать с полной уверенностью, что расплачиваться по картам «Мир» можно будет уже в 2024 году, пока сложно, — признал дипломат.

Ранее торговый атташе посольства Ирана в РФ Мохсен Рахими объявил, что в республике вскоре запустят пилотный проект по приему карт российской системы «Мир». В данный момент решаются технические задачи для налаживания бесперебойного процесса их приема, добавил дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также передавал, что власти ведут диалог с другими странами для минимизации рисков при использовании карт «Мир». При этом он назвал ограничения на использование российской платежной системы в некоторых государствах следствием совершенно неприкрытого давления и угроз, прежде всего со стороны США. Кроме того, крупнейший банк в Казахстане Halyk Bank приостановил обслуживание российских карт «Мир». В финансовой организации заявили, что банк не работает с платежной системой, начиная с 27 февраля.