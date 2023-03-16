Еще одна страна отменила визы для россиян Правительство Мозамбика отменило визы для граждан 28 стран, включая Россию

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Совет министров Мозамбика отменил визы для граждан 28 государств мира, включая и Россию, сообщается на сайте Министерства экономики и финансов африканской республики. Речь идет об отмене как туристических, так и рабочих виз. Всего без виз можно будет находиться в Мозамбике до 30 дней с возможностью продления срока пребывания до 60 дней.

Совет министров утвердил постановление, освобождающее список стран от необходимости получения туристических и деловых виз для въезда в страну, — говорится в сообщении министерства.

Помимо россиян, теперь для прилета в Мозамбик виза не понадобится гражданам Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Нидерландов, Китая, Японии, США, Канады, Бельгии, Ганы, Дании, Израиля, Индонезии, Кот-д'Ивуара, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Португалии, Саудовской Аравии, Сенегала, Сингапура, Украины, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Южной Кореи.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия планирует в ближайшее время подписать договоры о безвизовом режиме с 11 государствами. По его словам, получение виз еще в шесть стран будет существенно облегчено. Кроме этого, Россия снимет ограничения на выдачу электронных виз в более чем 70 стран мира. Исключение составят недружественные страны, с которыми визовый режим не поменяется.