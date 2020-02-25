https://static.news.ru/photo/02dfd27c-57ae-11ea-a57b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Türk Silahlı Kuvvetleri/flickr.com

Двое военнослужащих Турции погибли в Ливии, сообщил Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Турции подчеркнул, что Анкара ведёт переговоры с Москвой относительно ситуации в африканской стране.

По словам турецкого лидера, в Ливии пока находятся лишь военные советники, а не войска. Они оказывают поддержку правительству национального согласия (ПНС), которым руководит Фаиз Сарадж.

Ранее NEWS.ru писал, что глава ПНС обвинил силы Ливийской национальной армии (ЛНА) в нападениях на объекты гражданской инфраструктуры. Сарадж также назвал лидера ЛНА Халифу Хафтара военным преступником.