Эксперт указал на признак громкого поражения Франции в Африке Аналитик Панин: вывод войск из Нигера подорвет влияние Франции в Африке

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Вывод французского вооруженного контингента с территории Нигера подорвет влияние Парижа в Сахели, сообщил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин. При этом он подчеркнул, что ситуация наглядно демонстрирует громкий провал внешней политики президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации решение свернуть военное присутствие выглядит логичным и закономерным, так как Париж не смог добиться дипломатической изоляции Нигера. Куда более примечательным является тот факт, что Макрон пришел к власти с идеей нового подхода в отношениях с африканскими государствами. Учитывая текущую обстановку, на этом направлении успеха достичь не удалось, заметил Панин.

Сейчас Нигер находится под контролем военных, которые в конце июля объявили об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж прекратит военное сотрудничество с Нигером. Он решил отозвать посла. Другие сотрудники дипмиссии также будут эвакуированы. Мятежники требовали вывести французские войска до 3 сентября.

При этом страны Сахели предостерегли от военного вмешательства в ситуацию на территории Нигера. В соответствии с соглашением между Мали, Нигером и Буркина-Фасо атака на одну страну будет расцениваться как агрессия против всех трех.