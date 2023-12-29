Эксперт рассказал о судьбе африканского филиала ЧВК «Вагнер» Африканист Елединов: ЧВК «Вагнер» влилась в Африканский корпус МО РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Африканский филиал ЧВК «Вагнер» стал частью Африканского корпуса, созданного при Министерстве обороны России, рассказал NEWS.ru африканист Сергей Елединов. По его словам, это была планомерная процедура, захвата или поглощения компании не было.

Африканский филиал ЧВК «Вагнер» перешел в состав Африканского корпуса, госструктуры под руководством замминистра обороны РФ генерал-полковника Юнус-бека Евкурова. Это не какое-то поглощение или захват, а вполне планомерная процедура. Частная опытная инициатива получает статус государственного проекта, — заявил Елединов.

Он рассказал, что Африканский корпус занимается установлением безопасных и стабильных условий в странах Черного континента. Его деятельность в нескольких африканских странах предполагает как решение вопросов безопасности, так и создание условий для стабильного развития государства и общества.

На сегодняшний день Африканский корпус работает с Ливией, Мали, Нигером, Буркина Фасо и ЦАР. Это подтверждается географией визитов генерала-полковника Евкурова. Однако военные контингенты присутствуют только в Мали и ЦАР. А страны наиболее близкие к сотрудничеству — Камерун и Чад. Причина тому — эскалация внутренних вооруженных конфликтов на их территории, — добавил Елединов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге в среду, 27 декабря, прокомментировала сообщения о деятельности китайских ЧВК в Африке. Она заявила, что китайско-африканское сотрудничество выстраивается на равноправной и взаимовыгодной основе. По ее словам, в этом состоит отличие между действиями КНР в Африке и «неоколониальными практиками» Запада в регионе.