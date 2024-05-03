Эксперт рассказал, будет ли крупномасштабный конфликт РФ и США в Африке Эксперт Корендясов: до масштабного конфликта РФ и США в Африке дело не дойдет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединенные Штаты, чей контингент скоро уступит российскому военную базу в Нигере, имеют свои интересы в Африке, заявил в беседе с NEWS.ru ведущий сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов. Однако, по его мнению, ждать полномасштабного конфликта между американскими и российскими военными в регионе не стоит.

Да, у США в Нигере военная база на 400–600 человек. Они ее содержат, чтобы контролировать происходящее в регионе. Он интересен им из-за существенных запасов урана. Кроме того, Вашингтон реализует ряд военных программ с Нигером, — сказал эксперт.

Бывший посол СССР и РФ в Буркина-Фасо, Мали и Нигере считает, что так просто США не уступят России контроль над континентом. В то же время, подчеркивает он, у местного населения сформировалась сильная антипатия к странам Запада — в том числе из-за ресурсов, которые эти государства десятилетиями выкачивают из региона.

3 мая стало известно, что силы РФ и США будут делить общую базу в Нигере, пока контингент Соединенных Штатов полностью не покинет страну. При этом не уточняется, когда именно военные выйдут из западноафриканской республики. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американцы следят за российскими коллегами, параллельно контролируя, чтобы они не использовали технику США.