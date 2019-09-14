https://static.news.ru/photo/fb7dc70e-d6f8-11e9-9c9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kitsa Musayi/dpa/Global Look Press

Силовики задержали экс-главу Минздрава Демократической Республики Конго (ДРК) Оли Илунгу Каленгу. Его подозревают в краже средств, направленных на борьбу со вспышкой лихорадки Эбола в стране.

По предварительным данным, фигурант хотел тайно сбежать за границу и «избежать правосудия». В связи с полученной информацией, стражи порядка приняли решение взять под стражу Каленгу 14 сентября текущего года, передаёт издание Actualite .

#BREAKING DR Congo ex-health minister in custody for 'embezzling Ebola funds': police pic.twitter.com/pPuPlalMQW — AFP news agency (@AFP) September 14, 2019

Согласно данным представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ДРК, лихорадка унесла жизни 2015 человек за 13 месяцев. Эпидемия опасного заболевания продолжается в Конго с июля 2018 года.

Ранее News.ru сообщал, что ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации в африканской стране из-за вспышки Эболы. Мотивом такого решения стали зарегистрированные случаи заражения в городе Гома, а также в соседней Уганде.