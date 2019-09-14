Силовики задержали экс-главу Минздрава Демократической Республики Конго (ДРК) Оли Илунгу Каленгу. Его подозревают в краже средств, направленных на борьбу со вспышкой лихорадки Эбола в стране.
По предварительным данным, фигурант хотел тайно сбежать за границу и «избежать правосудия». В связи с полученной информацией, стражи порядка приняли решение взять под стражу Каленгу 14 сентября текущего года, передаёт издание Actualite.
Согласно данным представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ДРК, лихорадка унесла жизни 2015 человек за 13 месяцев. Эпидемия опасного заболевания продолжается в Конго с июля 2018 года.
Ранее News.ru сообщал, что ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации в африканской стране из-за вспышки Эболы. Мотивом такого решения стали зарегистрированные случаи заражения в городе Гома, а также в соседней Уганде.