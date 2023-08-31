ЭКОВАС предложило мятежникам в Нигере переходный период

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Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки, президент Нигерии Бола Тинубу выступил с обращением к мятежникам в Нигере. Он предложил переходный период на девять месяцев, передает агентство AFP.

Полное содержание предложения сохраняется в секрете. В то же время Тинубу добавил, что ЭКОВАС не будет смягчать санкции против Нигера, пока захватившие власть военные не предпримут «позитивные корректировки».

Ранее сформированный мятежниками в Нигере Национальный совет спасения родины (НССР) потребовал от Франции вывести свои войска из страны до 3 сентября. Представитель НССР напомнил, что Парижу было отведено 30 дней для этого.

В республике растет недовольство среди населения из-за присутствия французских вооруженных сил. Сейчас в Нигере звучат призывы к властям перекрыть иностранным военным доступ к продовольствию, электричеству и воде, чтобы вынудить их покинуть страну.

В конце июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Они также сообщили о введении комендантского часа на территории государства и приостановке работы всех учреждений.